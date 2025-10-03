У Добропіллі дрон поцілив у багатоповерхівку: почалася пожежа

У багатоповерховий будинок у місті Добропілля Покровського району Донецької області влучив російський безпілотник. Внаслідок удару виникла пожежа на двох поверхах.
Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Добропілля.info».
Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, Дружківку Донецької області російські окупанти атакували тричі дронами «Молнія-2» та «Італмас». В результаті пошкоджено 2 багатоквартирні та 1 приватний будинки, магазин.
