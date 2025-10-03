Імовірно, дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області Росії

ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Оренбурзькій області РФ. Ілюстративне фото

У Росії БПЛА атакували, ймовірно, нафтопереробний завод «Орскнафтооргсинтез», розташований в Оренбурзькій області.

Про це сьогодні повідомили російські видання.

Об'єкт розташований приблизно за 1 400 км від державного кордону України по прямій.

Підприємство має проектну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум та мастильні матеріали.

Ступінь ушкоджень уточнюється.

Офіційних коментарів від російської сторони поки що немає.

Раніше повідомлялося, що станом на 28 вересня на нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, або 338 тисяч тонн на добу. Основним чинником збоїв у роботі НПЗ стали атаки безпілотників— на них припадає до 70% всіх простоїв.