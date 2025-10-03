FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків

Наближення FPV-дрона до автівки у Херсоні.

Російський безпілотник FPV зняв на відео, як він відстежував та врізався у цивільний автомобіль в Херсоні. Відео оприлюднив WarTranslated в мережі X.



Атака відбулася 1 жовтня. В результаті двоє літніх чоловіків дістали поранення.



Минулої доби через російську агресію в Херсонській області 5 людей були травмовані, також загарбники пошкодили 2 багатоповерхівки й 11 приватних будинків.