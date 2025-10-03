FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків

Російський безпілотник FPV зняв на відео, як він відстежував та врізався у цивільний автомобіль в Херсоні. Відео оприлюднив WarTranslated в мережі X.
Атака відбулася 1 жовтня. В результаті двоє літніх чоловіків дістали поранення.
Минулої доби через російську агресію в Херсонській області 5 людей були травмовані, також загарбники пошкодили 2 багатоповерхівки й 11 приватних будинків.
A Російський FPV drone знімали йогоself tracking і striking civilського автомобіля в Kherson на 1 жовтня. Запереч ліворуч двоє незграбних людей невід'ємно. pic.twitter.com/JK0cNlTtae— WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2025
