Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі

Вид з кабіни українського МіГ-29.

Пілот винищувача МіГ-29 «Masked» знищив дві повітряні цілі під час відбиття ворожої ракетно-авіаційної атаки.



Відео збиття опублікувало Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України. На відео показані кадри з кабіни пілота, момент пострілу і збиття російських цілей вночі.



Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування.