У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини

Розбита в серпні 2023 року колона окупантів групи «Еспаньола» під Бахмутом. Ліквідацію провела Третя ОШБ.

Російська 88-ма бригада «Еспаньола», створена у 2022 році з футбольних фанатів, оголосила про розпуск. Про це повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



«Більшість бійців на чолі зі Станіславом Орловим ("Іспанець") перейдуть до інших підрозділів Міноборони РФ. Морський загін "Еспаньоли" і розвідцентр "Мелодія" в Криму продовжать роботу окремо», — додав він.

Розбита в серпні 2023 року колона окупантів групи «Еспаньола» під Бахмутом. Ліквідацію провела Третя ОШБ.

Бригада, відома як розвідувально-штурмовий підрозділ, входила до ПВК «Редут», а потім до «Добровольчого корпусу». Основу складали футбольні фанати, частина з яких сповідувала неонацистські погляди. Пізніше до них приєдналися ультрапатріоти з кубанських козаків.



«Еспаньола» брала участь у боях за Маріуполь, Бахмут, Авдіївку.

Місце дислокації колишньої 88-ї бригади «Еспаньола».

Бригада базується на стадіоні «Іллічівець» у Кальміуському районі Маріуполя, а не в Приморському, як іноді повідомляють.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що у серпні 2023-го російський батальйон «Еспаньола» розмістив військову техніку на Стадіоні імені Володимира Бойка в окупованому Маріуполі.