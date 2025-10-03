Росія вночі здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України: частина руйнувань – критична

Рятувальники на місці удару на Полтавщині. Фото: ДСНС

Вночі 3 жовтня Росія здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Нафтогаз».



По об'єктах «Нафтогазу» на Харківщині та Полтавщині окупанти випустили 35 ракет, значна кількість з них – балістичні, та 60 дронів. Частину вдалося збити, але не все.



Внаслідок атаки значна кількість об'єктів компанії пошкоджена. Частина руйнувань – критична. Триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, що на Полтавщині після масованої атаки ракетами та дронами зупинили роботу об'єкти газовидобутку.