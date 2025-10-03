Українська система DELTA стала основною на навчаннях НАТО REPMUS 2025

Українська бойова система DELTA.

Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025, повідомляє Міноборони України.



З її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ — морських, підводних, наземних і повітряних.



Україна вдруге поспіль приєдналася до навчань REPMUS 2025 — найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці ділилися бойовим досвідом з партнерами.



DELTA підтвердила сумісність з новітніми стандартами НАТО. Українські технології не тільки відповідають цим стандартам, але й формують нові підходи до ведення війни. Це доводить здатність України швидко адаптуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші та в повітрі.