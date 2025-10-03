У Слов'янську продавчиня магазину працювала на ГРУ та наводила удари на лікарні міста: контррозвідка СБУ її затримала

Затримана агентка ГРУ у Слов'янську. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Як встановило розслідування, агенткою ГРУ виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового міста Слов'янськ, яка чекала на повну окупацію Донецької області. У поле зору ГРУ жінка потрапила, коли «зливала» наслідки російських «прильотів» по ​​місту в Телеграм-канали.



Після вербування агентка почала шукати лікарні, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені військовослужбовці Сил оборони України. Щоб отримати таку інформацію, вона «втемну» випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої допомоги.



Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місце розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному звіті.



Співробітники СБУ запобігли передачі інформації окупантам і затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ГРУ.



Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала агентів ГРУ, які допомагали Росії обстрілювати Краматорськ та Слов'янськ.