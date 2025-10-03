Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Слов'янську продавчиня магазину працювала на ГРУ та наводила удари на лікарні міста: контррозвідка СБУ її затримала

03 жовтня 2025, 14:49

У Слов'янську продавчиня магазину працювала на ГРУ та наводила удари на лікарні міста: контррозвідка СБУ її затримала

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановило розслідування, агенткою ГРУ виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового міста Слов'янськ, яка чекала на повну окупацію Донецької області. У поле зору ГРУ жінка потрапила, коли «зливала» наслідки російських «прильотів» по ​​місту в Телеграм-канали.

Після вербування агентка почала шукати лікарні, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені військовослужбовці Сил оборони України. Щоб отримати таку інформацію, вона «втемну» випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої допомоги.

Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місце розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному звіті.

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації окупантам і затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

