У Дружківці російський безпілотник ударив по вежі зв'язку

Російський дрон сьогодні вранці вдарив по вежі зв'язку в Дружківці Донецької області. Фото: Дружківка Інфо

У п'ятницю, 3 жовтня, приблизно о 8:00 російський безпілотник атакував вежу зв'язку «Укртелекому» на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса) у Дружківці Донецької області.

Про це повідомив канал «Дружківка Інфо».

Ступінь ушкодження уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 2 жовтня, Дружківку Донецької області російські окупанти атакували тричі дронами «Молнія-2» та «Італмас». В результаті було пошкоджено 2 багатоквартирні та 1 приватний будинки, магазин.