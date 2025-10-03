У Дружківці російський безпілотник ударив по вежі зв'язку

У п'ятницю, 3 жовтня, приблизно о 8:00 російський безпілотник атакував вежу зв'язку «Укртелекому» на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса) у Дружківці Донецької області.
Про це повідомив канал «Дружківка Інфо».
Ступінь ушкодження уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у четвер, 2 жовтня, Дружківку Донецької області російські окупанти атакували тричі дронами «Молнія-2» та «Італмас». В результаті було пошкоджено 2 багатоквартирні та 1 приватний будинки, магазин.
