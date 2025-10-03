Пропагандист Мардан звинуватив Казахстан в атаці на Орський НПЗ

Російський пропагандист та автор Telegram-каналу «Мардан» заявив, що на Орський НПЗ напав Казахстан. За його словами, аргументом служить велика відстань до України — приблизно 1 400 км. Тому, як стверджує автор, дрони нібито могли стартувати із території Казахстану.



У публікації також пролунав заклик «провести рейд на територію Казахстану» і «зачистку в Астані», щоб «усунути загрози національній безпеці РФ» — цитата наведена за повідомленням у мережі.

Ці заяви належать російському пропагандисту і не підтверджені жодними офіційними джерелами. При цьому під його постом відразу кілька росіян висловили підтримку такій ідеї, написавши в коментарях: «Вже давно пора».



Нагадаємо, в Росії БПЛА атакували, ймовірно, нафтопереробний завод «Орскнафтооргсинтез», розташований в Оренбурзькій області.