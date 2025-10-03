Дрони поцілили у північно-східну частину НПЗ в Оренбурзькій області РФ — ASTRA

Безпілотники поцілили у північно-східну частину НПЗ у російському Орську. Фото: ASTRA

БПЛА влучили у північно-східну частину НПЗ «Орскнафтооргсинтез» у російському Орську. Видання ASTRA геолокувало відео з місця.

Це перша відома атака на Орський нафтопереробний завод в Оренбурзькій області.

Геолокація ASTRA кадрів із Орська підтверджує, що безпілотники вдарили по заводу «Орскнафтооргсинтез». Виходячи з наявних кадрів, можна сказати, що удар припав на північно-східну частину заводу, уточнює OSINT-аналітик ASTRA.

Довідка: ПАТ «Орскнафтооргсинтез» — один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Входить до структури холдингу ФортеІнвест, що належить групі «Сафмар» Михайла Гуцерієва.

Завод введено в експлуатацію в 1935 році, переробляє нафту переважно західносибірських родовищ. Потужність переробки — близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає широкий асортимент продукції: бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Орський НПЗ відіграє важливу роль у постачанні нафтопродуктами Уралу та Поволжя, частина продукції йде на експорт.

Раніше повідомлялося про атаку БПЛА на НПЗ «Орскнафтооргсинтез» в Орську Оренбурзької області. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев підтвердив атаку на «промисловий об'єкт» у регіоні, але не повідомив назву підприємства.