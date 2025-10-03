У Москві суд заарештував «депутатку ДНР» Тетяну Бондаренко: її підозрюють у причетності до розкрадання грошей у Курській області

«Депутатка ДНР» Тетяна Бондаренко у залі суду. Фото: Суди загальної юрисдикції міста Москва

Басманний районний суд міста Москва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін один місяць 25 діб стосовно «депутатки» так званої «Народної ради ДНР» Тетяни Бондаренко. Про це стало відомо із заяви Судів загальної юрисдикції міста Москва.



Бондаренко підозрюють у присвоєнні коштів в особливо великому розмірі організованою групою та незаконній банківській діяльності організованою групою з отриманням особливо великого доходу.



У прокремлівському агентстві «ТАСС» з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах повідомили, що слідство вважає, що вона займалася переведенням у готівку вкрадених грошей, виділених на фортифікаційні споруди в прикордонних з Україною районах Курської області.



«Бондаренко переводила в готівку гроші для колишнього депутата Курської обласної думи Максима Васильєва, який також є фігурантом цієї справи. Вона переводила в готівку гроші за комісію в 14-15% від запитуваної суми. У переведенні в готівку їй допомагав її цивільний чоловік Максим Щетинін. Наприкінці 2022 року Васильєв звернувся до Бондаренко, коли на розрахунковий рахунок ТОВ «Сіємі» надійшла перша частина авансу за зведення взводних опорних пунктів. Йому потрібно було перевести в готівку кілька десятків мільйонів рублів. Бондаренко надала розрахункові рахунки «уривкових» компаній, на які потрібно було переказати різні суми з рахунку «Сіємі». Через деякий час вона передала Васильєву потрібну суму переведених у готівку коштів. Надалі Васильєв кілька разів звертався до послуг Бондаренко», – розповіло джерело «ТАСС».

