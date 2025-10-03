У Росії розбився літак Ан-2, є жертва

У РФ розбився літак Ан-2. Фото: росЗМІ

У Красноярському краї РФ у п'ятницю, 3 жовтня, зазнав катастрофи літак Ан-2. Внаслідок інциденту є жертва. Про це повідомляють російські ЗМІ.



За попередньою інформацією, загинула одна людина під час аварії легкомоторного літака за 40 кілометрів від населеного пункту Танзибей.

У МНС Красноярського краю підтвердили катастрофу. На місці працюють 9 людей. Також їдуть додаткові сили та засоби МНС Росії та медики.

Борт упав неподалік однієї з військових частин у Єрмаковському районі.

