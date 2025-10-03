ЗСУ знищили САУ та гармати російських військ на Краматорському напрямку

Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

Підрозділи 5-ї штурмової бригади ЗСУ знищили САУ в укритті та дві гармати Д-20 російської армії на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Також українські військові уразили ще одну гармату та знищили міномет в укритті.



«Це результат злагодженої роботи розвідки, операторів та артилеристів. Кожна виведена з ладу ворожа гармата означає менше обстрілів наших позицій та збережені життя воїнів», – зазначили у 5-й ОШБр.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.