Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: багато пошкоджень

Російська армія у п'ятницю, 3 жовтня, обстріляла Костянтинівку Донецької області за допомогою авіаційної бомби. Багато ушкоджень. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок», — зазначив він.
За словами Горбунова, через авіаудари ФАБ-250 постраждали ще 8 багатоповерхівок, фасади будівель комунального підприємства, поштового відділення та приватні гаражі.
Обійшлося без жертв серед цивільних.
Раніше ми писали, що 3 жовтня приблизно о 8:00 російський безпілотник атакував вежу зв'язку «Укртелекому» на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса) у Дружківці Донецької області.
Переможемо цензуру разом!