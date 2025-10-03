Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: багато пошкоджень

03 жовтня 2025, 17:46

Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: багато пошкоджень

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія у п'ятницю, 3 жовтня, обстріляла Костянтинівку Донецької області за допомогою авіаційної бомби. Багато ушкоджень. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок», — зазначив він.

За словами Горбунова, через авіаудари ФАБ-250 постраждали ще 8 багатоповерхівок, фасади будівель комунального підприємства, поштового відділення та приватні гаражі.



Обійшлося без жертв серед цивільних.

Раніше ми писали, що 3 жовтня приблизно о 8:00 російський безпілотник атакував вежу зв'язку «Укртелекому» на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса) у Дружківці Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Донецька область Костянтинівка
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
усі новини
18:28
ССО вдарили по важливих об'єктах протиповітряної оборони у Воронезькій області РФ
18:06
Вбивство нардепа Парубія: підозрюваний діяв за вказівкою спецслужб РФ
17:46
Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: багато пошкоджень
16:49
ЗСУ знищили САУ та гармати російських військ на Краматорському напрямку
16:15
У Росії розбився літак Ан-2, є жертва
16:06
У Москві суд заарештував «депутатку ДНР» Тетяну Бондаренко: її підозрюють у причетності до розкрадання грошей у Курській області
15:39
Під час наступу ЗСУ у Курській області у 2024 році загинули 60 російських строковиків
15:35
Пропагандист Мардан звинуватив Казахстан в атаці на Орський НПЗ
15:34
Дрони поцілили у північно-східну частину НПЗ в Оренбурзькій області РФ — ASTRA
15:21
Під Покровськом втрати російської армії у піхоті зросли майже на 30% – ЗСУ
14:59
У Дружківці російський безпілотник ударив по вежі зв'язку
14:49
У Слов'янську продавчиня магазину працювала на ГРУ та наводила удари на лікарні міста: контррозвідка СБУ її затримала
14:37
Туреччина продовжить закупівлю російського газу
14:24
Українська система DELTA стала основною на навчаннях НАТО REPMUS 2025
14:00
Росія вночі здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України: частина руйнувань – критична
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
13:03
Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі
12:42
FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків
12:38
Імовірно, дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області Росії
12:02
У Добропіллі дрон поцілив у багатоповерхівку: почалася пожежа
усі новини
ВІДЕО
Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили САУ та гармати російських військ на Краматорському напрямку
03 жовтня, 16:49
Вид з кабіни українського МіГ-29. Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі
03 жовтня, 13:03
Наближення FPV-дрона до автівки у Херсоні. FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків
03 жовтня, 12:42
ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Оренбурзькій області РФ. Ілюстративне фото Імовірно, дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області Росії
03 жовтня, 12:38
Бійці ЗСУ з українським прапором у Вербовому. Фото: кадр із відео ЗСУ зачистили від російських окупантів Вербове у Дніпропетровській області
03 жовтня, 11:06
Момент удару по будівлі з окупантами. Су-27 з JDAM-ER знищив будівлю з військовими РФ у Вовчанську
03 жовтня, 10:22

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір