Армія РФ скинула авіабомбу на Костянтинівку: багато пошкоджень

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія у п'ятницю, 3 жовтня, обстріляла Костянтинівку Донецької області за допомогою авіаційної бомби. Багато ушкоджень. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок», — зазначив він.



За словами Горбунова, через авіаудари ФАБ-250 постраждали ще 8 багатоповерхівок, фасади будівель комунального підприємства, поштового відділення та приватні гаражі.





Обійшлося без жертв серед цивільних.



Раніше ми писали, що 3 жовтня приблизно о 8:00 російський безпілотник атакував вежу зв'язку «Укртелекому» на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса) у Дружківці Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях