Україні вдалося повернути з окупації ще 22 дітей та підлітків

З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 22 українські діти та підлітки. Це сталося у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив начальник ВП Андрій Єрмак.
Серед врятованих — 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на «обстеження» до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.
За словами Єрмака, також повернули 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформляти російські паспорти та працювати у школі, захопленій окупантами.
Крім того, голова ОП розповів, що до України приїхала 14-річна дівчина, яку у російській школі постійно принижували за українське походження.
Всі діти отримують психологічну підтримку та допомогу з документами.
Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути ще 17 дітей, які мешкали на тимчасово окупованих територіях. Це сталося завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
Переможемо цензуру разом!