Україні вдалося повернути з окупації ще 22 дітей та підлітків

Україна повернула із окупації ще понад 20 дітей. Фото: Андрій Єрмак

З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 22 українські діти та підлітки. Це сталося у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив начальник ВП Андрій Єрмак.



Серед врятованих — 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на «обстеження» до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.



За словами Єрмака, також повернули 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформляти російські паспорти та працювати у школі, захопленій окупантами.



Крім того, голова ОП розповів, що до України приїхала 14-річна дівчина, яку у російській школі постійно принижували за українське походження.



Всі діти отримують психологічну підтримку та допомогу з документами.



Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути ще 17 дітей, які мешкали на тимчасово окупованих територіях. Це сталося завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

