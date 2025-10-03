Росіяни завдали ракетного удару по Донецькій області — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія обстріляла енергетичну інфраструктуру на Донеччині. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.



«Вже ввечері був удар балістики по Донецькій області — теж з енергетики. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка», — уточнив він.



За словами Зеленського, відновлення продовжується.



Раніше ми писали, що без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.

