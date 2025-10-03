БПЛА атакували російський Сочі, коли там перебував Путін

Сочі атакували дрони, коли там був Путін. Фото: росЗМІ

Пізно ввечері 2 жовтня дрони атакували російське місто Сочі. Тоді перебував з офіційним візитом голова Кремля Володимир Путін. Він виступав на Валдайському форумі. Про це повідомляє видання The Moscow Times.



У відомстві уточнили, що близько 22:30 було закрито аеропорти в Сочі та Геленджику. Крім того, за пів години мер Сочі Андрій Прошунін заявив про загрозу атаки безпілотників на місто.



Крім того, місцеві жителі повідомили про роботу ППО. Про загрозу розповів голова федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

«Усі сили та засоби готові до її відображення. Прошу зберігати спокій, відійти від вікон і сховатись у безпечному місці», — написав чиновник.



В оборонному відомстві РФ зазначили, що з 21:30 2 жовтня до 07:00 3 жовтня сили ППО та РЕБ ліквідували 11 українських дронів над акваторією Чорного моря та ще 4 цілі — у Криму.



Загрозу безпілотників у Сочі та Сіріусі скасували приблизно через 30-40 хвилин після початку нальоту дронів. Водночас обмеження в аеропортах Сочі та Геленджика тривали сім годин.



Раніше ми писали, що БПЛА потрапили до північно-східної частини НПЗ «Орскнафтооргсинтез» у російському Орську.

