Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину: руйнування та поранена жінка

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 4 жовтня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вночі, 4 жовтня, російські війська знову атакували Дніпропетровську область. За даними ДСНС України, у Дніпрі зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури.

У Павлограді внаслідок ракетного удару обійшлося без постраждалих. У Покровській громаді Синельниківського району постраждала 51-річна жінка. Один приватний будинок був повністю знищений, ще два отримали пошкодження, спалахнула господарська споруда.

У Межевській громаді внаслідок удару дрону стався спалах гаража, пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, у Нікопольському районі знову обстріляли Покровську громаду. Жертв немає.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу, 3 жовтня, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.