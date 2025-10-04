РФ атакувала Чернігів: знеструмлено близько 50 тисяч жителів

Чернігів затягнутий димом. Наслідки російської атаки. Фото із соцмережі

Вночі, 4 жовтня, Росія завдала масованого удару дронами по Чернігову. Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури. У місті спалахнула сильна пожежа, вулиці затягнуло густим димом. Зафіксовано перебої з електропостачанням.

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. Фото ДСНС Чернігівщини

В «Обленерго» заявили, що в результаті атаки пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів енергосистеми. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики вже розпочали перемикання мереж та відновлювальні роботи.



При цьому в регіоні продовжує діяти графік погодинних відключень — за схемою «три на три» (три години зі світлом, три — без). Фахівці запевнили, що за будь-яких обставин намагаються не допустити додаткових відключень, а в непіковий час навантаження на енергосистему може бути навіть знижено.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу, 3 жовтня, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.