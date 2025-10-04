У Кірішах Ленобласті дрони спричинили пожежу на найбільшому НПЗ Росії

Удар по НПЗ у Кірішах. Фото: Supernova+

Вночі, 4 жовтня, у Кірішах Ленінградської області було атаковано нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» (КІНЕФ) — одне з найбільших підприємств нафтопереробки у Росії. Очевидці повідомили про масштабне загоряння.

Влада Ленобласті також заявила, що сили ППО збили над містом сім безпілотників, а пожежу в промисловій зоні було ліквідовано.

Telegram-канал Supernova з посиланням на супутникові знімки NASA FIRMS стверджує, що вогонь охопив установки атмосферної та вакуумної дистиляції нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Це одна з найсучасніших установок у Росії, її потужність складає близько 6 млн тонн переробки нафти на рік.

Удар по НПЗ у Кірішах. Супутникові знімки надані Supernova+



Міноборони РФ заявило, що за ніч було збито 117 українських дронів над різними регіонами країни та окупованим Кримом. Зокрема, 27 — над Брянською областю, 16 — над Волгоградською, 15 — над Курською і стільки ж над окупованим Кримом, 11 — над Ростовською, 10 — над Воронезькою, 8 — над Білгородською, 6 — над Ленінградською, а також кілька дронів над іншими регіонами.

Нагадаємо, НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» раніше піддавався удару у вересні 2025 року.