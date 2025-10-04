Росія обстріляла потяг «Шостка—Київ»: десятки поранених

РФ завдала удару по пасажирському потягу. Фото: Сумська ОВА

Російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в місті Шостка Сумської області та пасажирському потягу «Шостка—Київ». Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки постраждали близько 30 людей. Серед поранених як співробітники «Укрзалізниці», так і пасажири. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.



Президент України Володимир Зеленський засудив черговий удар Росії по мирних громадян.



«Це терор, який світ не має права ігнорувати. Щодня Росія забирає життя людей. І лише сила може змусити її припинити вбивство. Ми чули рішучі заяви з боку Європи та Америки, і вже давно настав час втілити їх у реальність», — заявив глава держави.



Сумська ОВА повідомляє, що на місці атаки розгортається оперативний штаб, працюють рятувальники, медичні бригади та всі екстрені служби.

Нагадаємо, армія РФ протягом доби, 3 жовтня, завдала майже двох тисяч ударів по Донецькій області.