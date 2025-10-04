Сили спецоперацій ЗСУ уразили ракетоносій «Буян-М», що йшов у Каспійське море

Малий ракетний корабель "Град". Скріншот

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили подробиці атаки на російський ракетоносій у Карелії.



Близько 04:31 ранку, 4 жовтня 2025 року, підрозділ ССО завдав удару по малому ракетному кораблю «Град» (бортовий номер 575) проєкту 21631 «Буян-М» в Онезькому озері (Республіка Карелія, Росія).

Зазначається, ракетоносій прямував з Балтійського до Каспійського моря; попадання прийшлось у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.



За даними ССО, «Град» — один із найсучасніших кораблів російських ВМС, прийнятий на озброєння Балтійського флоту 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК».

Наголошується, що Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні та точкові дії з метою ослаблення можливостей противника.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ударними дронами уразили РЛС далекого виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» у Воронезькій області РФ.