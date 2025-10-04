Китай допомагає Росії визначати цілі для ракетних атак в Україні

Наслідки удару по Мукачеву 21 серпня. Фото: ДСНС Закарпаття

Китай надає Росії розвіддані із супутників, які використовуються для нанесення ракетних ударів по території України. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров.

За його словами, йдеться, зокрема, про стратегічні об'єкти, які належать іноземним інвесторам в Україні.



«Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам», — зазначив Олександров.

Представник розвідки не уточнив, які саме цілі були атаковані та які наслідки ударів.



Як зазначається, 21 серпня російські війська випустили дві ракети «Калібр» на заводі Flex у Мукачеві, який має американські інвестиції. Завдяки своєчасній евакуації люди не постраждали.

Пожежу, спричинену атакою, вдалося повністю ліквідувати лише 23 серпня.