DeepState: Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій. Згідно з їхніми даними, Сили оборони України провели зачистку населених пунктів Соснівка, Новоселівка, Січневе та Хороше у Дніпропетровській області.



Водночас наголошується, що противник зміг просунутися у районі Соснівки.

Скріншот: DeepState



«Мапа оновлена. Сили оборони України зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше. Ворог просунувся неподалік Соснівки», — повідомили в DeepState.

Нагадаємо, вночі, 3 жовтня, росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами. Руйнування — на Нікопольщині та Синельниківщині.