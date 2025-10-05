Обстріли Донецької області: у Слов'янську поранено 5 людей, у Дружківці є загиблий

Руйнування в Донецькій області 5 жовтня 2025 року. Фото: Донецька ВА

За минулу добу російська армія 37 разів атакувала населені пункти Донеччини. Є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район: у Добропіллі поранено людину, пошкоджено житловий будинок./p>



Краматорський район: у Лимані пошкоджено адмінбудівлю, у Слов’янську поранено п’ятьох людей, зруйновано або пошкоджено 16 будинків. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено два склади. У Дружківці загинула одна людина, ще шість поранені. В Іллінівці пошкоджено три приватні будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено п’ять багатоповерхівок і два магазини.



З прифронтових територій за добу евакуйовано 185 людей, серед них 68 дітей.