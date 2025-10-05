У дворах Вугледара — стихійні кладовища: тіла загиблих не перезахоронюють уже рік

Одна з 24 живих мешканок Вугледара біля могили. Фото: telegram

Двори Вугледара на Донеччині перетворилися на стихійні кладовища. На опублікованих фото та відео, знятих російськими пропагандистами, видно могили місцевих жителів, похованих просто біля багатоповерхівок. Минув рік відтоді, як місто опинилося під окупацією, але тіла загиблих досі не перезахоронили.



Рік тому російські війська заявили про «повний контроль» над Вугледаром. Перед цим населений пункт був майже повністю зруйнований. Нині місто перебуває під контролем Росії та так званої «ДНР». За даними пропагандистських сюжетів, у Вугледарі залишилося лише 24 людини. Більшість будинків згоріли, у деяких дев’ятиповерхівках обвалилися під’їзди, однак частина місцевих продовжує там жити.

У місті немає світла, води й газу, не працює громадський транспорт. Люди обігріваються буржуйками, заряджають ліхтарі від генераторів і виживають виключно завдяки гуманітарним поставкам.



Як видно на кадрах, поховання розташовані у дворах, на дитячих майданчиках, біля житлових будинків і в приватному секторі — так само, як і в інших населених пунктах Донецької та Луганської областей, де під час наступу російських військ людей ховали просто біля домівок через постійні обстріли.