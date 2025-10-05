Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У дворах Вугледара — стихійні кладовища: тіла загиблих не перезахоронюють уже рік

05 жовтня 2025, 17:35

У дворах Вугледара — стихійні кладовища: тіла загиблих не перезахоронюють уже рік

Одна з 24 живих мешканок Вугледара біля могили. Фото: telegram Одна з 24 живих мешканок Вугледара біля могили. Фото: telegram

Двори Вугледара на Донеччині перетворилися на стихійні кладовища. На опублікованих фото та відео, знятих російськими пропагандистами, видно могили місцевих жителів, похованих просто біля багатоповерхівок. Минув рік відтоді, як місто опинилося під окупацією, але тіла загиблих досі не перезахоронили.


Рік тому російські війська заявили про «повний контроль» над Вугледаром. Перед цим населений пункт був майже повністю зруйнований. Нині місто перебуває під контролем Росії та так званої «ДНР». За даними пропагандистських сюжетів, у Вугледарі залишилося лише 24 людини. Більшість будинків згоріли, у деяких дев’ятиповерхівках обвалилися під’їзди, однак частина місцевих продовжує там жити.

У місті немає світла, води й газу, не працює громадський транспорт. Люди обігріваються буржуйками, заряджають ліхтарі від генераторів і виживають виключно завдяки гуманітарним поставкам.

Як видно на кадрах, поховання розташовані у дворах, на дитячих майданчиках, біля житлових будинків і в приватному секторі — так само, як і в інших населених пунктах Донецької та Луганської областей, де під час наступу російських військ людей ховали просто біля домівок через постійні обстріли.

ТЕГИ

Місця
Донецька область окупація Вугледар
Події
Поховання Братська могила масові захоронення могили у дворах
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
усі новини
21:42
У Краматорську вперше зафіксовано удар дроном на оптоволокні
18:10
Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть щомісячну надбавку 4000 грн — Свириденко
18:01
Військові продовжують зачищати територію в районі Золотого Колодязя та Кучеревого Яру
17:35
У дворах Вугледара — стихійні кладовища: тіла загиблих не перезахоронюють уже рік
14:57
Понад 400 Шахедів, «Калібри» та «Кинджали»: Чим Росія сьогодні атакувала Україну
12:12
Обстріли Донецької області: у Слов'янську поранено 5 людей, у Дружківці є загиблий
17:28
DeepState: Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області
16:31
Китай допомагає Росії визначати цілі для ракетних атак в Україні
15:00
Сили спецоперацій ЗСУ уразили ракетоносій «Буян-М», що йшов у Каспійське море
14:19
Росія обстріляла потяг «Шостка—Київ»: десятки поранених
12:51
Росія протягом доби завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині
12:08
Руйнування на Краматорській ТЕЦ: постраждали трансформатори, обладнання та водопровід
11:21
У Кірішах Ленобласті дрони спричинили пожежу на найбільшому НПЗ Росії
10:20
РФ атакувала Чернігів: знеструмлено близько 50 тисяч жителів
09:40
Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину: руйнування та поранена жінка
09:03
Один загиблий та семеро поранених: наслідки обстрілів Донеччини 3 жовтня
22:30
БПЛА атакували російський Сочі, коли там перебував Путін
21:17
Росіяни завдали ракетного удару по Донецькій області — Зеленський
20:24
Донеччина частково знеструмлена через російські обстріли
19:57
Росія вбила французького журналіста поблизу Дружківки
усі новини
ВІДЕО
РФ завдала удару по пасажирському потягу. Фото: Сумська ОВА Росія обстріляла потяг «Шостка—Київ»: десятки поранених
04 жовтня, 14:19
Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили САУ та гармати російських військ на Краматорському напрямку
03 жовтня, 16:49
Вид з кабіни українського МіГ-29. Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі
03 жовтня, 13:03
Наближення FPV-дрона до автівки у Херсоні. FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків
03 жовтня, 12:42
ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Оренбурзькій області РФ. Ілюстративне фото Імовірно, дрони атакували НПЗ в Оренбурзькій області Росії
03 жовтня, 12:38
Бійці ЗСУ з українським прапором у Вербовому. Фото: кадр із відео ЗСУ зачистили від російських окупантів Вербове у Дніпропетровській області
03 жовтня, 11:06

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір