Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть щомісячну надбавку 4000 грн — Свириденко

Відтепер учителі, які працюють на прифронтових територіях, отримуватимуть підвищену щомісячну доплату у розмірі 4000 грн після сплати податків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.



Доплата стосуватиметься 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.



Кошти будуть нараховані вже в жовтні — за період, починаючи з 1 вересня цього року.



Крім того, у проєкті держбюджету на 2026 рік Уряд передбачив підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.



Про ці та інші заходи підтримки Юлія Свириденко розповіла вчителям — фіналістам національної Премії Global Teacher Prize Ukraine. За її словами, педагоги з різних регіонів України поділилися спільними викликами шкільної освіти в умовах війни.



«Те, що наші вчителі залишаються з дітьми й продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів, упроваджують нові підходи — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи, до дітей. Завдання Уряду — бути поруч і підтримувати. Над цим і працюємо», — зазначила Свириденко.



За даними Держстату, праця працівників сфери освіти належить до однієї з найбільш низькооплачуваних в Україні. Що мотивує вчителів залишатися у професії, читайте у статті.