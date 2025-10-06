Росія атакувала Харків ударними дронами: є постраждалі

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Вночі, 6 жовтня, російські війська атакували Харків ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.



За даними рятувальників, у Новобаварському районі міста виникли пожежі та зафіксовано руйнування на території одного з об'єктів. У Шевченківському районі спалахнув автомобіль.



Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення, гаражі та легкові автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали четверо людей.

До ліквідації наслідків атаки залучалися підрозділи ДСНС, медичні бригади та піротехнічні групи.

