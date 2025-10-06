Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

06 жовтня 2025, 08:09

Росія атакувала Харків ударними дронами: є постраждалі

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Вночі, 6 жовтня, російські війська атакували Харків ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, у Новобаварському районі міста виникли пожежі та зафіксовано руйнування на території одного з об'єктів. У Шевченківському районі спалахнув автомобіль.

Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення, гаражі та легкові автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали четверо людей.

До ліквідації наслідків атаки залучалися підрозділи ДСНС, медичні бригади та піротехнічні групи.

Нагадаємо, у Краматорську вперше зафіксовано удар дроном на оптоволокні.

