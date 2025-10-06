Трьох людей поранено внаслідок атак армії РФ за добу в Донецькій області

На Донеччині за минулу добу, 5 жовтня, отримали поранення троє людей внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 5 жовтня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області у Костянтинівці та Добропіллі», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 3671 особа, постраждали — 8274. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі.
