У Нижегородській області РФ дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин

Безпілотники атакували, ймовірно, завод вибухових речовин у Нижегородській області Росії. Ілюстративне фото

У Дзержинську Нижегородської області Росії дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин імені Свердлова. Про це з посиланням на місцеві паблики пише видання ASTRA.

Мешканці публікують відео роботи ППО над містом. У місцевих чатах пишуть, що безпілотники били по заводу імені Свердлова.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін сьогодні вранці повідомив, що в районі промислової зони Дзержинська сили ППО вночі відбили атаку двадцяти безпілотників. Внаслідок падіння уламків постраждала одна людина.

Незалежних підтверджень того, що атакували саме завод імені Свердлова, поки що немає. Міноборони РФ повідомляло про збиття 20 безпілотників над Нижегородською областю.

Видання нагадує, що у жовтні 2024 року 16 безпілотників атакували ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», тоді було пошкоджено цех із виробництва гексогену та октогену.

29 квітня завод вибухових речовин у Дзержинську атакували 2 безпілотники, про наслідки невідомо, але співробітників заводу під час атаки евакуювали.