На боці Росії у війні проти України беруть участь до 5 тисяч кубинців — Reuters

Згідно з внутрішніми даними Держдепартаменту США, після Північної Кореї Куба стала найбільшим іноземним постачальником військ для участі у російсько-українському конфлікті. За оцінками Держдепу, в Україні перебувають від 1 до 5 тисяч кубинських бійців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як уточнює Reuters, ці відомості були розкриті у відповідь на резолюцію ООН, в якій США закликали зняти ембарго проти Куби, яке діє з 1960 року.

«Адміністрація президента США Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти резолюції ООН, яка закликає зняти багаторічне торгове ембарго з Куби; як один із аргументів Вашингтон використовує дані про підтримку Гаваної Росії в її війні проти України», — йдеться у повідомленні.

«Після Північної Кореї Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для російської агресії, і, за оцінками, 1000 – 5000 кубинців воюють в Україні», — повідомляється в телеграмі від 2 жовтня, спрямованій у десятки американських місій.

Представник Державного департаменту відмовився надати докладнішу інформацію про кубинських бійців, але заявив, що Вашингтону відомо про те, що вони воюють разом із російськими військами в Україні.