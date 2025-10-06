Український Ан-28 збив уже 70 «Шахедів» та один «Лютий»

Український цивільний літак Ан-28, переобладнаний в «мисливця на Шахедів», продовжує успішно збивати ворожі дрони. За даними Telegram-каналу Ukraine context, на його рахунку вже 70 збитих цілей.
Крім того, імовірно, екіпаж Ан-28 знищив один безпілотник типу «Лютий», який відхилився від маршруту.
«Десь заплакав один нідерландський F-35 за сотні мільйонів доларів, який хвалився однією позначкою збитої пінопластової "Гербери"», — іронічно зазначають автори каналу.
Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня російські війська запустили по Україні 116 ударних БПЛА з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 83 дрони.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях