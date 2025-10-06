Український Ан-28 збив уже 70 «Шахедів» та один «Лютий»

Літак Ан-28 з позначками про збиті «Шахеди» і один БПЛА «Лютий».

Український цивільний літак Ан-28, переобладнаний в «мисливця на Шахедів», продовжує успішно збивати ворожі дрони. За даними Telegram-каналу Ukraine context, на його рахунку вже 70 збитих цілей.



Крім того, імовірно, екіпаж Ан-28 знищив один безпілотник типу «Лютий», який відхилився від маршруту.



«Десь заплакав один нідерландський F-35 за сотні мільйонів доларів, який хвалився однією позначкою збитої пінопластової "Гербери"», — іронічно зазначають автори каналу.

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня російські війська запустили по Україні 116 ударних БПЛА з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 83 дрони.