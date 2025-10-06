Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ 20 разів атакувала населені пункти Донеччини: багато пошкоджень

06 жовтня 2025, 11:55

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 5 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади пошкоджено крамницю, пошту і склад.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Краматорську обстріляно приватний сектор. У Новодонецькій громаді пошкоджено інфраструктуру. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше ми писали, що 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі.

