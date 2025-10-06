Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ

06 жовтня 2025, 14:31

Українські військовослужбовці в ніч проти 6 жовтня вразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» у Нижегородській області РФ. Також були вражені потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

«Завод ім. Я.М. Свердлова» є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.

Як зазначається, підприємство має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Зафіксовано численні вибухи, спалахнула пожежа.

Крім того, уражено потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія). Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу

Також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ.

Раніше ми писали, що в ніч на 6 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії пролунало кілька потужних вибухів, після чого на місцевому нафтоналивному терміналі спалахнула пожежа.

