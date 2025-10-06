ЗСУ знищили близько 500 російських окупантів за тиждень на Добропільському напрямку

Українські військові продовжують нищити армію РФ. З 29 вересня до 6 жовтня корпус «Азов» ліквідував понад 500 російських окупантів на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
За тиждень армія РФ зазнала значних втрат у живій силі:
Крім того, Сили оборони знищили та пошкодили військову техніку загарбників. Зокрема, один танк, п'ять бойових броньованих машин, п'ять знарядь, 53 одиниці автомобільної та мототехніки. З них легкових та вантажних автомобілів — 11; мотоциклів і баггі — 42 одиниці та 201 БПЛА різних типів.
Раніше ми писали, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації у вересні втрати російських військ у піхоті зросли майже на 30%.
Переможемо цензуру разом!