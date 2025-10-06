ЗСУ знищили близько 500 російських окупантів за тиждень на Добропільському напрямку

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

06 жовтня 2025, 16:22

Українські військові продовжують нищити армію РФ. З 29 вересня до 6 жовтня корпус «Азов» ліквідував понад 500 російських окупантів на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За тиждень армія РФ зазнала значних втрат у живій силі:

  • безповоротні — 501 окупант;
  • санітарні — 335;
  • взято в полон — 3 військовослужбовці армії РФ.

Крім того, Сили оборони знищили та пошкодили військову техніку загарбників. Зокрема, один танк, п'ять бойових броньованих машин, п'ять знарядь, 53 одиниці автомобільної та мототехніки. З них легкових та вантажних автомобілів — 11; мотоциклів і баггі — 42 одиниці та 201 БПЛА різних типів.

Раніше ми писали, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації у вересні втрати російських військ у піхоті зросли майже на 30%.

17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
16:54
Росія знову вдарила по енергетиці Донеччини: регіон частково без світла
16:47
ОСУВ «Дніпро», яке відповідало за напрямки фронту на Донбасі, ліквідували: у ЗСУ назвали причину
16:22
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
15:44
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області РФ вдарили ракети: без тепла залишилися більше половини жителів міста
15:30
УП: Сирський ліквідував оперативно-стратегічну групу «Дніпро» — функції передані корпусам
15:15
AASM Hammer знищила укриття російських штурмовиків
15:02
Через «коротку» комендантську годину у Дружківці змінилися графіки роботи магазинів та поштових відділень
14:34
Рятувальники показали наслідки удару дрона по пологовому будинку в Сумах
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
13:59
У Бєлгороді після удару горить ТЕЦ «Луч» — густий дим над містом
13:58
Атака на Брянську область РФ: ймовірно, спалахнула місцева ТЕЦ
13:21
Джей Ді Венс може стати наступним президентом США
13:03
У ракетах і дронах РФ знайшли деталі із США, Китаю та Європи
12:42
Росія вдарила дроном «Італмас» по пологовому будинку в Сумах
11:55
Армія РФ 20 разів атакувала населені пункти Донеччини: багато пошкоджень
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
11:52
Дрони атакували Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї
11:18
Волонтер Олег Леонтьєв отримав осколкові поранення під час евакуації людей на Донеччині
