Українські військові продовжують нищити армію РФ. З 29 вересня до 6 жовтня корпус «Азов» ліквідував понад 500 російських окупантів на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За тиждень армія РФ зазнала значних втрат у живій силі:

безповоротні — 501 окупант;

санітарні — 335;

взято в полон — 3 військовослужбовці армії РФ.

Крім того, Сили оборони знищили та пошкодили військову техніку загарбників. Зокрема, один танк, п'ять бойових броньованих машин, п'ять знарядь, 53 одиниці автомобільної та мототехніки. З них легкових та вантажних автомобілів — 11; мотоциклів і баггі — 42 одиниці та 201 БПЛА різних типів.



Раніше ми писали, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації у вересні втрати російських військ у піхоті зросли майже на 30%.

