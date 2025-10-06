Росія знову вдарила по енергетиці Донеччини: регіон частково без світла

У понеділок, 6 жовтня, російські військовослужбовці вкотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, частину населених пунктів знеструмлено.



Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.

Раніше ми писали, що 3 жовтня без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.

