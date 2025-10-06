На Покровському напрямі Сили оборони вперше знищили наземний російський роботизований комплекс

Під Покровськом українські захисники вперше знищили російський наземний роботизований комплекс. Фото: скриншот

Українські військові вперше знищили наземний роботизований комплекс російської армії, призначений для бойового застосування. Це сталося на Покровському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.



«Йдеться про російський НРТК «Кур'єр», який оснащений автоматичним гранатометом АГС-17», — йдеться у повідомленні.



Російського робота знищили минулого тижня військові підрозділи безпілотних систем 32-ї бригади.



«Окупанти дистанційно та потайки направили НРК на рівнинну місцевість – якомога ближче до захисників Покровської агломерації, очікуючи можливості для обстрілу наших позицій. Однак під час патрулювання цього сектору оборони екіпаж українських дронарів зауважив НРК. Після виявлення ворожого об'єкту захисники Покровська запустили FPV та знищили ворожий наземний бойовий дрон», – уточнили у відомстві.



НРТК «Кур'єр» пересувається на гусеничній платформі з електродвигунами. Цей комплекс є гусеничною платформою розміром 1,4 на 1,2 метра та вагою 250 кг. Росіяни заявляють, що робот може бути озброєний кулеметом або гранатометом, а також придатний для використання як міноукладач або комплекс РЕБ.



Раніше ми писали, що Су-27 Повітряних Сил України влучним ударом двох авіабомб знищив багатоповерхову будівлю, в якій окупанти облаштували командний пункт.

