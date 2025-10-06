Українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку

Російська бронетехніка під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео

5 жовтня скориставшись погіршенням погоди російська армія здійснила спробу штурму міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у підрозділі безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ДПСУ.



Для атаки окупанти використовували важку бронетехніку: танки, БМД, БМП, МТЛБ і так далі.



«У злагодженій співпраці із суміжними підрозділами пілоти «Фенікса» успішно відпрацювали всі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ні на метр. Удари FPV-дронами по ворожій бронетехніці були завдані ще у зародку штурму. Після цього важкі бомбери добили бронетехніку, яка зупинилася у полях Донеччини», – розповіли у підрозділі.



В результаті знищені танк, БМП та дві ББМ, уражені три танки, чотири ББМ, БМД та МТЛБ. Також виявлена та знищена гармата, під прикриттям якої відбувалася атака.

Нагадаємо, що ОСУВ «Дніпро», яке відповідало за напрямки фронту на Донбасі, ліквідували.