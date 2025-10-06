Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів

Удар по російській бронетехніці у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Бійці 24-ї механізованої бригади ЗСУ, 18-ї бригади НГУ, 101-ї бригади охорони Генерального штабу ЗСУ, 5-ї штурмової бригади ЗСУ та 427-го полку безпілотних систем ЗСУ відбили російський штурм у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї ОМБр.



В результаті знищені п'ять мотоциклів, два МТЛБ та жива сила окупантів.



«Оборона міста продовжується», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українські війська відбили штурм міста Костянтинівка Донецької області, російська армія втратила важку бронетехніку.