П'ятеро людей постраждали за добу під час обстрілу Донецької області

Минулої доби, 6 жовтня, на Донеччині отримали поранення п'ятеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 6 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донецької області», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч проти 7 жовтня війська російської окупаційної армії знову обстріляли місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області.

