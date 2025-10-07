Росія атакувала Україну 2 ракетами та 152 дронами Shahed

Армійська авіація допомагає у збитті БПЛА Shahed

В ніч на 7 жовтня (з 18:00 6 жовтня) російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» з Ростовської області та 152 ударними безпілотниками різних типів, з яких близько 80 — Shahed.







За попередніми даними, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони збито або придушено 88 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших моделей на півночі та сході країни.



Зафіксовано влучання двох ракет і 52 ударних дронів у десяти локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у двох населених пунктах.