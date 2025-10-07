ЗСУ відбивають атаки під Полтавкою та Оріховим: армія РФ просувається вздовж лісосмуг

Армія РФ посилила тиск на Запорізькому напрямку. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Гуляйпільській ділянці Сили оборони вісім разів відбивали ворожий наступ поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів у районах Степового та Кам'янського.



Як повідомляє Telegram-канал «PETRENKO ✙ Зведення», просування російських військ у Запорізькій області підтверджується. На схід від Малинівки окупаційні сили просунулися вздовж лісосмуг у так званій «кишені» і штурмують південно-східні підступи до Полтавки.



На захід від Ольгівського противник просунувся у бік Охотничого та північно-східної околиці Полтавки. На схід від Новогригорівки російські підрозділи закріпилися в балці, вирівнявши лінію фронту по лісосмузі. У цьому районі продовжуються бої за східну частину Новогригорівки.

У напрямку Успенівки ситуація залишається без істотних змін. У районах Приморського та Степногірська точаться бої.

Джерело: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, російські війська окупували Маліївку у Синельниківському районі Дніпропетровської області.