Трамп висловився про можливе постачання ракет «Томагавк» Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «у певному сенсі» ухвалив рішення про постачання далекобійних крилатих ракет «Томагавк» Україні. Він не уточнював, яке це рішення.

Про це пише Reuters.

Трамп також повідомив, що хотів би знати, для чого саме ЗСУ застосовуватимуть «Томагавки», якщо США поставлять їх Україні.

«Думаю, мені треба дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх посилатимуть? Напевно, я маю поставити це питання», — додав він, зазначивши, що «не прагне ескалації».

Влада США раніше повідомила, що розглядає можливість надати Україні ракети «Томагавк», дальність польоту яких перевищує 2400 кілометрів.

У Росії назвали можливе постачання ракет «Томагавк» ескалацією конфлікту. Володимир Путін говорив, що такі постачання «зруйнують» відносини Москви та Вашингтона.