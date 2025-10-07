У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона

Пожежа на нафтобазі в окупованій Феодосії, що виникла після атаки дрона в ніч на 6 жовтня, триває. Про це повідомляє аналітичний канал Dnipro OSINT (Гарбуз).
За даними аналітиків, вогонь перекинувся на інші резервуари. На території нафтобази знаходяться чотири великі сховища палива — існує ризик, що згорять всі, якщо пожежу не вдасться загасити.
«На тлі загальної паливної кризи, в тому числі й в тимчасово окупованому Криму, знищення цієї нафтобази стане вагомим внеском у розвиток кризи», — зазначили в Dnipro OSINT.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії пролунало кілька потужних вибухів, після чого на місцевому нафтоналивному терміналі спалахнула пожежа.
Крим. Рашисти дуже старались відбитися, але не вийшло. Раніше нафтобазу у Феодосії вже атакували. З 34 резервуарів залишилось лише 22. Подивимось, скільки вигорить цього разу https://t.co/jVASn4aYAa 3/x pic.twitter.com/CTbugtFZCG— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) October 6, 2025
