Росіяни атакували Покровськ: двоє людей загинули

Російська армія минулої доби, 6 жовтня, обстріляла прифронтове місто Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів двоє загиблих. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Надійшло повідомлення про те, що 5 жовтня близько 07:00 стався обстріл. Загинули двоє людей — чоловік 1950 року народження та жінка 1960 року народження.



Зруйновано приватний житловий будинок.



Крім того, у період вересня-жовтня 2025 року під час обстрілу було зруйновано житловий будинок у приватному секторі східної частини міста.



Раніше ми писали, що в ніч проти 7 жовтня війська російської окупаційної армії знову обстріляли місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області.

