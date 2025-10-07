Армія РФ вдарила по Краматорській громаді: пошкоджений навчальний заклад

Російські окупанти ввечері 6 жовтня вдарили по Краматорській громаді Донецької області. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Обстріл стався о 22.30.



«За допомогою БПЛА «Молнія-2» російські війська завдали удару по території навчального закладу. Пошкоджено фасад будівлі», — йдеться у повідомленні.



Обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що в ніч проти 7 жовтня війська російської окупаційної армії знову обстріляли місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області.

