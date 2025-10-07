У Бельгії створили для України дешеву ракету проти «шахедів» — ЗМІ

Європейський виробник створив для України дешеву ракету проти ударних безпілотників. Фото із сайту Business Insider

Дешеву ракету проти ударних дронів створили у Бельгії для України. Про це пише американське видання Business Insider.

Йдеться про бойову частину FZ123 для 70-мм міні-ракети від бельгійського виробника зброї Thales, яка всередині містить тисячі сталевих кульок і призначена спеціально для знищення дронів.

Томас Коліне, директор з транспортних засобів та тактичних систем компанії, підтвердив виданню, що зброя розгортається в Україні, але потреби Сил оборони поки що перевищують виробничі можливості Thales.

«Для нас добре те, що якщо вони просять більше, це означає, що вони цим задоволені», — сказав він.

Зазначається, що FZ123 дорожчий за дрони-перехоплювачі, які Україна все частіше використовує для знищення російських дронів, але набагато дешевше ракет для інших систем ППО.

Відомо, що для запуску ракет українські військові використовують пускові установки Vampire та гелікоптери Мі-8.

За інформацією видання, до кінця року Thales Belgium планує виготовити 3500 таких ракет і сподівається збільшити річну потужність до 10 000 до 2026 року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «у певному сенсі» ухвалив рішення про постачання далекобійних крилатих ракет «Томагавк» Україні. Він не уточнював, яке це рішення.