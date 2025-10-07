Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Пілоти SIGNUM показали результат нічної операції на Лиманському напрямку

07 жовтня 2025, 11:40

Скріншот: t.me/umftteam Скріншот: t.me/umftteam

Батальйон SIGNUM опублікував відео нічної роботи своїх пілотів на Лиманському напрямку, де показані ураження кількох одиниць ворожої техніки — важкої вогнеметної системи (ТОС), «буханки», мотоцикла та «УРАЛу».

По координатах був помічений ТОС — великий автомобіль із важким арсеналом, що рухається вперед із повним боєкомплектом. Швидкість не допомогла: пілот увійшов у стійке захоплення, дрон наздогнав ціль і уразив техніку противника.

Далі камера фіксує «буханку», що стояла біля дороги в лісі, ніби чекала на підкріплення. Пілот спрацював швидко: точний удар по паливному баку, і машина спалахнула.

Потім дрон вилетів у внутрішню частину ворожої бази. Хоча на території було багато об'єктів, пріоритетом став мотоцикл, який готувався для штурмових груп — став наступною ціллю і був знищений.

Фінальна сцена — «УРАЛ» із противником у кузові. При підльоті видно металеву бочку, ящики та фігуру окупанта. Удар влучив у ціль; вибухова хвиля проникла всередину кузова, після чого наслідки довершили природа та фізика.

Відео демонструє послідовність дій пілотів батальйону SIGNUM та підтверджує ефективність їх нічних ударів на Лиманському напрямку, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку.

