На Донеччині офіцер відправив бійців крутити шаурму замість служби — ДБР

Офіцер відправив бійців крутити шаурму замість служби. Ілюстрація, створена ШІ.

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть військового чиновника з Донецької області, який відправив підлеглих крутити шаурму замість виконання службових обов'язків.



Як повідомляє ДБР, досудове розслідування завершено стосовно посадової особи однієї з військових частин регіону. Замість служби офіцер направив двох підлеглих працювати на свою сім'ю — вони готували й продавали вуличну їжу в Покровському районі.



За даними слідства, протягом майже двох років військовослужбовці виконували будівельні та господарські роботи в будинку офіцера, а також побудували й обслуговували кіоск з продажу шаурми, який належав його дружині. Вона особисто розподіляла обов'язки та контролювала заробіток.



При цьому солдати продовжували отримувати повне грошове забезпечення і виплати за нібито участь у бойових діях. Державі завдано збитків на суму понад 4 млн гривень.



Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Окремо до суду направлено обвинувальні акти стосовно двох підлеглих, які виконували незаконні накази командира.